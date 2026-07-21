Шефът на Фонд "Култура": За заплатите, харчовете за бельо и чанти и одита на Сметната палата

Заплатите на служителите във Фонд "Култура“ и в момента са под средните за София, това заяви пред БНТ изпълнителния директор на фонда Нели Неделчева.

Тя коментира одита на Сметната палата, който откри нарушения в работата на Национален фонд "Култура“ за периода 2021–2023 година. Сред констатациите са неправомерно изплатени средства за работно облекло, пропуски при управлението на проекти и слабости в контрола. Според изпълнителния директор на фонда Нели Наделчева част от проблемите вече са отстранени, но са необходими още промени.

Одитният доклад е бил връчен на ръководството на фонда през април. Проверяван е периодът, в който начело на институцията са били трима изпълнителни директори.

"Процедурата е такава – одитният доклад се връчва на изпълнителния директор на Фонд "Култура“. Тъй като е разглеждана работата на трима изпълнителни директори, той е връчен и на тях, като те имат 14-дневен срок за коментари и възражения“, заяви Неделчева.

Сред най-коментираните констатации в доклада са разходите за работно облекло на служители, сред които са посочени туристически обувки, клинове, чанти и рокли.

"Трудно ми е да коментирам, че се е случило това. Следва въпросът какви са заплатите, които са получавали тези хора. Категорично това не е начинът да се компенсират ниски възнаграждения. Това са средства за работно и представително облекло и не е следвало тези разходи да бъдат одобрявани“, заяви Наделчева.

Относно посочените в доклада над 600 000 лева разходи за възнаграждения тя уточни, че те не са свързани със заплати на служители, а с работа на оценителни комисии и външни консултанти.

"Самите заплати на служителите във Фонд "Култура“ и в момента са под средните за София. Работя, за да променя това“, каза изпълнителният директор.

Критики има и към начина, по който са оценявани проектите. Според одита при някои процедури техническото попълване на документите е имало по-голяма тежест от съдържанието и качеството на предложенията.

"И двете неща са еднакво важни – и техническата изрядност, и художествената стойност. Но процедурата по кандидатстване трябва да бъде олекотена, за да могат действително стойностни продукти да бъдат оценявани“, коментира Наделчева.

По думите ѝ през последните години са направени промени в нормативната база, които целят по-добър контрол и по-ясни правила за работа на фонда.

Нели Наделчева посочи още, че очаква Министерството на културата да обяви конкурс за постоянен изпълнителен директор на фонда. По думите ѝ всички ръководители през последните години са били назначавани временно.