Филипова сезира НАП за поскъпването на услугата “дялово разпределение“

Мария Филипова, зам.-омбудсманът на България, изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов с настояване да бъде извършена проверка на увеличението на цените за услугата “дялово разпределение“ за отоплителния сезон 2026/2027 г. за клиентите на “Топлофикация София“ ЕАД.

Филипова сезира НАП по компетентност по Закона за въвеждане на еврото в България. Тя подчертава, че цените на услугата засягат повече от половин милион български домакинства – потребители на топлинна енергия в сгради в режим на етажна собственост, а липсата на прозрачност при определянето им поставя въпроси, свързани с правото на информация за потребителите, съобщават от пресцентъра на омбудсманът, цитирани от БТА.

Заради високи цени

Повод за сезирането е публикуваното на 16 юли 2026 г. съобщение на интернет страницата на “Топлофикация София“ ЕАД с новите цени за услугата. При сравнение с действащите цени за сезон 2025/2026 г. се установява значително увеличение на редица услуги, предоставяни от търговците за дялово разпределение.

За клиентите на “Топлофикация София“ цената за обслужване на партида се увеличава с 40,76%, цената за отчитане на топлинен разпределител или водомер за топла вода – с 37,30%, а цената за отчитане на топломер – с 31%.

В искането до НАП се обръща внимание на факта, че цените на услугата „дялово разпределение“ не са регулирани по смисъла на Закона за енергетиката и не се формират при условията на свободен пазар, а се договарят между топлопреносните предприятия и търговците за дялово разпределение. В същото време не е публикувана информация за обективните икономически фактори, които да обосновават увеличението на цените.

В писмото е отбелязано още, че посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни на Националния статистически институт за месец юни 2026 г. е 5,4%.