Омбудсманът иска "Топлофикация София" да отчете правилно дните без топла вода

Необходимо е да информирате засегнатите от временното планово спиране на топлата вода, че дните без топлоснабдяване ще бъдат правилно отчетени от „Топлофикация София“ ЕАД в месечните им фактури за прогнозно потребление на топлинна енергия през месец август 2026 г. и в съответствие с това месечните им сметки за топла вода ще бъдат намалени. Това пише омбудсманът Велислава Делчева в писмо, изпратено до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров по повод обявеното от 3 до 10 август 2026 г. временно спиране на топлата вода за клиентите, захранвани от ТЕЦ „София“, заради годишния планов ремонт на топлоизточника и топлопреносната мрежа. За това съобщиха от институцията на обществения защитник.

В писмото си омбудсманът подчерта, че своевременното изпълнение на ремонтните дейности и профилактиката на съоръженията са от ключово значение за сигурното и качествено топлоснабдяване. Тя посочи, че плановото спиране ще засегне десетки хиляди жители на столицата, поради което е необходимо дружеството да предприеме всички необходими мерки за защита на своите клиенти.

В писмото си омбудсманът настоява не само за стриктното спазване на обявения осемдневен срок за извършване на ремонта, но и за възможностите той да бъде съкратен, за да се ограничат неудобствата за хората.

Велислава Делчева подчерта още и необходимостта от обезопасяване на всички ремонтни обекти, както и от своевременно възстановяване на евентуално увредените улични и тротоарни настилки след приключване на дейностите. Това е важна предпоставка за открит диалог с потребителите и за укрепване на доверието между дружеството и неговите клиенти, посочи Делчева.

От 3 до 10 август 2026 г. включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, топлозахранени от ТЕЦ „София“. Причината за временното спиране е извършването на годишния планов ремонт в ТЕЦ „София“ и по топлопреносната мрежа.