Йотова за US самолетите: Това не ни прави част от военните действия в Иран

"Задължително трябва да мине през решение на НС, защото такъв е законът. В момента правителството изпълнява закона".

Това заяви президентът Илияна Йотова относно разполагането на американските самолети - цистерни на "Безмер". Президентът инспектира базата за новите F-16 в "Граф Игнатиево“.

"Ще направя едно сравнение с предишната такава нота, когато аз току що бях заела поста на президент на България и тогавашният военен министър, началникът на отбраната и военното министерство дори не бяха ме уведомили за това, че на софийското летище пребивават тези самолети-цистерни. Впрочем. В предишния кабинет така и публично достояние не стана и нотата, за да видим какви са ангажиментите и какви са исканията към българската държава. Тези самолети дълго време престояха и на гражданското летище в столицата. Съвсем различно е сега. Още през миналата седмица, преди да бъде получена нотата, аз бях уведомена от съдържанието на нотата, което стана ясно. Правителството ще отнесе въпросът до НС. Само след няколко часа ще заседава и съответната комисия", коментира Йотова.

По думите ѝ подобно разполагане на самолети-цистерни не ни прави част от военните действия в Иран.

"Лично аз се надявам скоро да има примирие, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети-цистерни, които няма да извършват каквито и да е било действия в българското въздушно пространство. Все пак аз ще изчакам дискусията и решението на българския парламент."

Нека видим точно какви са исканията извън контекста на нотата, посочи Йотова.

Държавният глава отбеляза, че са необохидими нови самолети на българската армия.

"Тепърва ще видя как изглежда цялата авиобаза. Правим всичко възможно и надявам се от следващия редовен бюджет за 2027 г. това, което е необходимо поне като минимум да бъде доставено тук, за да работят хората, защото това е част от елита на българската армия и хора, от които до голяма степен зависи нашата сигурност, във връзка и с конфликтите, които буквално ни заобикалят отвсякъде. Необходими са и нови попълнения с нови самолети, според военно-техническата експертиза какво трябва на България и финансовите ни възможности - смятам, че ще бъдат намерени решения в най-скоро време.", каза президентът.

За КСНС

Във връзка с писмото на „Демократична България“ (ДБ) с настояване за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) Йотова каза, че го е получила вчера и днес ще събере своя екип, за да разгледат исканията. Ще имам вероятно и един неформален разговор с тях преди това, защото те сменят темите за КСНС всеки ден. Онзи ден искаха заради новия евентуално стар председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), посочи тя.

ДБ, както и други политически сили, направиха всичко възможно да отнемат правомощията на президента по отношение на специалните служби в страната, а сега искат КСНС за назначението на ДАНС. Не ви ли се струва, че идва малко много, коментира Йотова.