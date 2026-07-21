Запрянов за самолетите: През февруари искането беше невоенно, сега е различно

Бившият министър на отбраната Запрян Запрянов отхвърли твърденията на президента Румен Радев, че Министерството на отбраната е укрило информация за разполагането на американски самолети в България. Пред bTV той заяви, че всички действия са били извършени в съответствие със закона и че държавните институции са били своевременно уведомени.

По думите му при предишното разполагане на американски самолети са били информирани президентът, министър-председателят и председателят на Народното събрание.

"Февруарското искане беше с невоенен характер"

Запрянов обясни, че през февруари САЩ са изпратили дипломатическа нота с искане за разполагане на сили с невоенен характер по линия на НАТО.

Според него именно това е позволило министърът на отбраната самостоятелно да разреши пребиваването на до 15 самолета и до 500 военнослужещи, каквато възможност дава законът.

Бившият министър подчерта, че по време на престоя на американските самолети България не е била въвлечена във военен конфликт, а всички разходи по пребиваването на силите са били поети от Съединените щати.

Новото искане е с военен характер

По думите на Запрянов настоящото искане на Вашингтон е различно, тъй като е с военен характер и не може да бъде одобрено единствено от изпълнителната власт.

Затова Министерският съвет ще внесе предложението в Народното събрание, тъй като единствено парламентът има правомощия да разреши подобно военно присъствие.

Той уточни още, че този път става дума за двустранно споразумение между България и САЩ, основано на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 г., а не за разполагане по линия на НАТО.

"Не е било известно, че ще има военна ескалация"

Запрянов защити и първоначалното решение за разполагането на американските самолети.

По думите му то е било взето в момент, когато между САЩ и Иран все още са се водели преговори и не е било ясно дали ще се стигне до военна ескалация.

Според него твърденията, че българските власти предварително са знаели за предстоящ конфликт, са неоснователни.

Бившият министър посочи още, че при новото искане самолетите-цистерни се предвижда да бъдат разположени в авиобаза "Безмер". По думите му това ще постави по-големи логистични предизвикателства, но страната вече има натрупан опит от предишното разполагане на американски самолети.

В заключение Запрянов заяви, че ако беше народен представител, би подкрепил предложението, тъй като според него то е важно за запазването на стратегическите отношения между България и САЩ.