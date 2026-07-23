Два големи пожара наложиха евакуации в Южна Турция

Два големи горски пожара наложиха евакуации в южната част на Турция. Огънят обхвана райони в окръзите Анталия и Мугла.

Най-тежка остава обстановката край Фетийе, където пламъците достигнаха до жилищни сгради. Две къщи са изгорели, а 80 души са били евакуирани.

В борбата с огъня участват 14 хеликоптера, пет самолета, десетки пожарни автомобили и близо 400 пожарникари и доброволци.

Частична евакуация е извършена и в община Кепез край Анталия. Причините за двата пожара все още се изясняват.