Найденов: Статуквото в съдебната власт продължава да действа по познатия начин

Очевидно статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин, каза пред журналисти министърът на правосъдието Николай Найденов преди днешното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Думите на министъра са по повод вчерашното гласуване на Прокурорската колегия на ВСС против искането му за временно отстраняване на прокурор Емилия Русинова като ръководител на Софийската градска прокуратура (СГС), докато се провежда дисциплинарното производство срещу нея.

"Не съм и очаквал друго развитие, въпреки че се надявах все пак да проявят известен разум", каза още министърът. Той обясни, че възможността пред него е да обжалва по съдебен ред.

Министърът посочи, че първо иска да се запознае с мотивите, а те все още не са налични, след което ще каже със сигурност дали ще обжалва. Очаквам да видя добре написани мотиви, с които да се обясни защо моето искане е неоснователно. Изтекоха някои данни, че тези мотиви са свързани с това, че нямало данни за възможност Емилия Русинова да упражнява влияние върху прокурорите от СГС, каза Найденов, цитиран от БТА. По думите му, ако това е така, мотивите не са състоятелни.

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Все едно вашите ръководители да нямат право да упражняват влияние върху вашата дейност, каза още Найденов пред журналистите. Софийската градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че това отношение към Емилия Русинова е свързано именно с някое от тях. Мога да предположа, че едно от тези разследвания е свързано с т.нар. "Хемусгейт", по което ситуацията е повече от притеснителна предвид дългия период, в който не се извършва нищо, коментира Найденов.

След като част от разследванията по това производство бяха направени публични, то по никакъв начин не продължи. Най-вече, ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили след отстраняването на първоначалните прокурори по това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване, каза още министърът. Той добави, че след като делата са в прокуратурата, е несериозно да се твърди, че член на изпълнителната власт може да оказва каквото и да е влияние по тях.