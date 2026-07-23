Нова функционалност за търсене с AI улеснява потребителите на сайта на Банка ДСК

Банка ДСК стартира нова функционалност за търсене с AI в своя уебсайт, която улеснява намирането на информация за продукти, услуги и банкови процеси.

Вместо да преминават през различни менюта и страници, потребителите получават точния отговор веднага при търсенето. Заедно с него се визуализират и най-често задаваните въпроси и отговори по съответната тема. Така настоящите и бъдещите клиенти имат бърз достъп до още полезна и актуална информация.

При използването на новата функционалност се визуализира и бутон за AI режим. При активирането му потребителите започват чат с AI асистента на банката, като могат да задават допълнителни въпроси и да получават бързи и точни отговори.

Развитието на AI решенията в Банка ДСК няма да се ограничи само до уебсайта. Банката подготвя и надграждане на AI асистента в мобилното приложение DSK Mobile.

Новите функционалности ще предоставят персонализирани анализи и полезни наблюдения върху личните финанси, за да помагат на клиентите да разбират по-добре своите разходи, спестявания и финансови навици.

С внедряването на тези решения Банка ДСК продължава да развива дигиталните си услуги, като прилага нови технологии там, където те носят реална полза – спестяват време, улесняват достъпа до информация и правят ежедневното банкиране по-удобно.