ВАС остави в сила избора на Емилия Русинова за градски прокурор

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на Бойко Атанасов срещу решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което Емилия Русинова беше назначена за административен ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП).

Решението за избора ѝ е взето на 18 февруари 2026 година.

Към момента на избора Русинова не е имала наказание

Съдебният състав приема, че към датата на избора Русинова не е имала наложено дисциплинарно наказание с влязъл в сила акт.

Според съда законосъобразността на решението трябва да бъде преценявана спрямо обстоятелствата към момента на неговото издаване. Нравствените качества на кандидатите пък се оценяват от Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС.

Съмнения относно качествата на Русинова са били повдигнати в медийни публикации, станали обществено достояние след нейния избор.

Тези публикации са довели до образуването на дисциплинарно производство срещу нея. Именно в рамките на това производство трябва да бъде установено дали описаните действия са извършени, дали представляват дисциплинарни нарушения и дали следва да бъде наложена санкция.

Според ВАС самото наличие на дисциплинарно производство не засяга законосъобразността на вече проведения избор за административен ръководител.

Съдът отказа да обсъжда твърденията по дисциплинарното производство

Магистратите посочват, че Русинова се ползва от презумпцията за невиновност до приключването на дисциплинарното производство с окончателен акт.

Поради това съдът не следва да обсъжда факти и обстоятелства, които са предмет на друго производство, още повече че подобна преценка би могла да повлияе на неговия изход.

Изборът е направен от орган с изтекъл мандат

По делото има и особено мнение на съдията докладчик.

Според него решението е материално незаконосъобразно и трябва да бъде отменено, тъй като противоречи на разпоредби от Договора за Европейския съюз и Хартата на основните права на ЕС.

В особеното мнение се приема, че изборът е проведен от орган с изтекъл мандат и по този начин се нарушава изискването за независимост на магистратите.