Сабрутев: Бюджетът е удар по работещите и младите семейства

На гласуването утре в планарна зала за Бюджет 2026 “Продължаваме промяната” няма да подкрепи финансовата рамка за настоящата година, съобщи депутатът Венко Сабрутев.

По думите му проблемът на бюджета е във философията му - той е удар по работещите, по пенсионерите, младите семейства. Според депутата парите ще се отклонят “за асфалт и оръжия”.

"Този бюджет няма как да бъде подкрепен. Той не дава баланса на публичните финанси, така че да има средства както за социални политики, така и за всичко останало", каза Сабрутев в студиото "Денят ON AIR".

Народният представител напомни за предложения от ПП пакет от мерки, който не срещна подкрепа от ПБ.

"Предложихме пакет от 15 мерки. Всички мерки са около 100 млн. евро. В Бюджета са заложени 3 млрд. без обосновка", изтъкна Сабрутев.

Сбъркана философия

Народният представител добави, че бюджетът е със сбъркана макрорамка. “При калкулирането на приходната и разходната част са ползвани данни от април, преди войната в Иран. Ползвани са стойности на инфлацията, по-ниски от реалните, включително и много по-ниски цени на горивата", уточни депутатът от ПП пред Bulgaria ON AIR.

Сабрутев заяви, че над 16 млрд. евро допълнителен дълг планират да заемат новите управляващи.

"Управляващите от 23-24% спрямо БВП ще вдигнат дълга на 36%, което е с 50% повече. Без инвестиция в българските граждани. Имаме над 640 млн. задължения към "Боташ". Не вадят списък с разходи, които трябва да бъдат разплатени, а слагат допълнителни разходи, които са изцяло тяхно решение. Всичко това води до огромен дефицит, който искат да покрият със заеми", анализира народният представител.

Минимална работна заплата

По думите му има инвестиционни проекти, които са с по 200-300% завишени стойности.

"Една от най-големите пакости - да вземат отпуската на работещите на часови договори. До момента, ако работиш на 4 часа - имаш 20 дни отпуск. Сега работещите на 4-часови трудови договори ще вземат двойно по-малко отпуска. Със сигурност не печели българското общество", категоричен е Сабрутев.

Според него е абсурдно да се спира механизъм за увеличение на минимална работна заплата без да се предложи нов.

Сабрутев коментира и присъствието на военните самолети на авиобаза “Безмер”, които се очакват утре.

"Четири години пазехме държавата да не влезе във война. За два месеца Радев, тяхната парламентарна група, гласуваха скандално решение. Решението на Радев е израз на слабост.

Хвърли горещия картоф на неговите депутати. Те гласуваха с наведена глава", подчерта депутатът.

Гледайте видеото с целия разговор.