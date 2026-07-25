Слушаш музика от колонка на плажа в Гърция - глобяват те

Гърция затяга драстично правилата по плажните си ивици през този летен сезон. Солени глоби, засилен контрол и дори наблюдения от въздуха с дронове очакват туристите, които не спазват новите разпоредби. Санкциите за замърсяване на крайбрежието вече достигат рекордните 58 000 евро, а домашните любимци са разрешени единствено на неорганизираните плажове.

Поставянето на палатки, кемпери и каравани извън официално лицензирани къмпинги е строго забранено. За такова нарушение гръцките власти налагат глоби от 300 до 3 000 евро. Според мнозина къмпингари обаче в законодателството има празноти:

"Самата дефиниция на 'къмпингуване' още не се определя правилно - не само в Гърция, но и в България. Кемперите са вид превозно средство", посочва българският турист Красимир Стоименов.

Дори самото паркиране на обществен паркинг и пренощуването в кемпера се третира като нарушение от южната ни съседка

Всичко обаче зависи от конкретната ситуация и органа на реда:

"Преди няколко седмици пак бяхме тук. Един грък не можеше да намери място за паркиране, тъй като тогава бяхме около 20 кемпера. Дойде полиция – един униформен и един цивилен. Беше абсолютно любезни, записаха номерата на кемперите и казаха, че няма проблем да останем, но до 24 часа трябва да ги преместим", допълва Красимир.

Солени глоби за шум, волейбол и падъл борд (SUP)

За да гарантират спокойствието на плажуващите, гръцките власти налагат строги ограничения и за редица популярни дейности на брега:

Игри с топка: Плажен волейбол може да се играе единствено на специално обособените за това места. Ако го правите близо до останалите туристи и нарушавате спокойствието им, санкцията е от 100 до 500 евро.

Шумна музика: Използването на преносими тонколони на плажа също се класифицира като шумово замърсяване и се санкционира, въпреки че според български туристи на много места все още липсват предупредителни табели.

Каране на падъл борд (SUP): Влизането с дъска е позволено на разстояние до 500 метра от брега. На една дъска е разрешено да се качва само по един човек, а влизането във водата преди изгрев и след залез слънце е абсолютно забранено. Глобата при нарушение е 250 евро.

Дори на плажа да няма видими полицейски патрули, туристите трябва да имат предвид, че властите следят за спазването на правилата и за опазването на околната среда с помощта на безпилотни летателни апарати (дронове).

Най-тежки са наказанията за замърсяване на плажната ивица или морската вода, където санкциите за физически и юридически лица могат да достигнат космическите 58 000 евро.