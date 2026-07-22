Адвокат: Райският газ не е класифициран като наркотик

Адвокатът Силвия Петкова заяви, че управлението на автомобил след употреба на райски газ не се счита за престъпление по Наказателния кодекс. Юристът коментира и видеото с шофьора и спътника му, които вдишваха райски газ.

В предаването “България сутрин” Петкова добави, че от разпространеното видео не се вижда дали младежът употребява веществото докато управлява автомобила. “Ние имаме твърдения, че той по време на управление е употребил, такива на един-двама свидетели - авторът на видеото и приятелката му. Но трябва да обърнем внимание, че във видеото не виждаме такова нещо, имаме само твърдения. На второ място - райският газ не е класифициран като наркотично вещество, поради което управлението след неговата употреба не съставлява престъпление по Наказателния кодекс”.

Юристът припомни, че продажбата на райски газ е забранена за физически лица, но не е забранено неговото придобиване и държане.

"Забранено е придобиването и държането на наркотични вещества, и е престъпление по НК. Райският газ не попада в разпоредбата, която криминализира държането на наркотични вещества. Стана ясно, че е образувано досъдебно производство за пътно хулиганство. То представлява извършване на непристойни действия, които грубо нарушават обществения ред", допълни Петкова.

Адвокатът коментира и информацията, че бутилката, взета от културистът Валентин Петров, е предадена на органите на реда.

"Те няма как да се ползват като доказателство в тази ситуация, защото не са събрани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. По-голямата част от съдебните състави не приемат т.нар. "частни видеа", създадени с конкретна цел. Вдишването на райски газ по време на управление би могло да се тълкува като пътно хулиганство, но отново е въпрос на тълкуване, защото дори да се вижда на видео, че се вдишва вещество от балон, то няма как да се докаже, че това вещество е било райски газ", подчерта адв. Петкова пред Bulgaria ON AIR.

Гледайте видеото с целия разговор.