Задържаха шофьора, заснет с райски газ зад волана в Пловдив

Полицията в Пловдив задържа 22-годишен мъж, след като в социалните мрежи беше разпространен видеоклип на шофьор, вдишвал балони с райски газ, докато управлява автомобил.

Случаят е от 20 юли, а служители на Второ районно управление са се самосезирали след публикациите в социалните мрежи и медиите, съобщиха от МВР.

Очевидецът предал флакон в полицията

Автор на кадрите е бодибилдърът Валентин Петров. Пред разследващите той обяснил, че е видял автомобила около 17:00 часа в Пловдив. По-късно е предал в полицията и флакон с райски газ, който по думите му е взел от колата на водача.

Петров разказа пред bTV, че в автомобила е имало трима младежи, които държали балони. Той твърди, че шофьорът е вдишвал райски газ, докато е бил зад волана.

По думите на очевидеца колата се движела с висока скорост в час пик в района на "Пещерско шосе". Приятелката му подала сигнал на телефон 112, а около два часа по-късно двамата отново забелязали същия автомобил.

Последвали колата и спрели младежите

Петров твърди, че втория път автомобилът се движел с включени аварийни светлини и със скорост между 80 и 100 км/ч. Той и приятелката му го последвали и успели да препречат пътя му между жилищни блокове.

Очевидецът заснел разговор с младежите, продължил няколко минути. По негови думи те му се извинявали и обещавали, че повече няма да постъпват по същия начин.

След като били помолени да отбият, водачът отново потеглил с висока скорост и двамата не успели да го настигнат, разказа още Петров.

Образувано е досъдебно производство

След съгласуване с Районната прокуратура в Пловдив е образувано досъдебно производство. Задържаният е отведен в ареста на Второ районно управление.

От МВР посочват, че 22-годишният има предишни криминалистически регистрации. При претърсване на адреса му в града са открити още три флакона с райски газ, които са приобщени към материалите по разследването.

Валентин Петров твърди още, че по време на разговора братът на водача му казал, че младежът има две условни присъди. Тази информация не е потвърдена официално от полицията или прокуратурата.