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Валентин Петров с подробности за шофьора, дърпащ райски газ

След скандалното видео Прокуратурата в Пловдив се самосезира

22.07.2026 | 10:42 ч. Обновена: 22.07.2026 | 10:42 ч. 0

Вчера шампионът по културизъм Валентин Петров публикува в интернет клипче, в което двама младежи вдишват райски газ, а единият от които е зад волана. Случката е от Пловдив. Прокуратурата в Пловдив започна разследване след видеото.

От полицията вчера съобщиха, че мъжът, който е бил с флакон райски газ, е задържан.

Шампионът по културизъм Валентин Петров разказа подробности в ефира на "България сутрин”.

"Прибирайки се от залата, към 18 часа, на едно кръстовище виждам кола най-отпред на светофара и три момчета с надути балони вътре. Лапнали са ги и ги вдишват. Първите две момчета се оказа, че са братя. Подадох сигнал на 112 за случая. Във видеото е вторият път, в който ги срещнах вечерта - два часа по-късно, на същото място, същата кола със същите момчета", започна културистът.

Петров разказва, че колата е била на аварийни светлини и се е движила с 80-100 км/ч.

"Приятелката ми веднага обърна колата, тръгнахме след тях и отбихме на един завой до блок, където те спряха. Първо тръгнаха да ми се извиняват заради начина, по който ни изпревариха, щяха да се врежат челно в нас. Спряхме ги заради балоните. Видях три бутилки райски газ, едната в скута на шофьора и по една в скута и краката на брат му. Взехме една от бутилките", продължи разказа си Петров пред Bulgaria ON AIR.

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Той поясни, че момчета не са искали да се стига до полиция, но не е имало как да не се обади на тел. 112. Шофьорът е с две условни присъди и е лежал 72 часа в ареста до предишната вечер, обърна внимание Петров.

Свидетелят на случката е категоричен - това, което момчетата правят, застрашава не само техния живот, но и този на околните.

“Помолих момчетата да отбият встрани. Казах му да слезе, но 21-годишният шофьор се огледа и даде мръсна газ между блоковете. Тогава ги изтървах", добавя Петров.

"Умоляваха ми се на видеото, след това коментарът на брат му беше да обижда мен и приятелката ми. Не мисля, че ще си вземат поука на този етап. Държавата трябва да приеме ситуацията по-сериозно и да свърши нужните действия. Може би от малки не са възпитани както трябва. Свързаха се много хора с мен, казаха ми, че това с райския газ е най-малкото нещо. Казаха ми, че двамата са наркозависими и имат опит с наркотици, затова едното момче има две условни", каза още шампионът по културизъм

Гледайте видеото с целия разговор.

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