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Нова смърт на пътя: 21-годишен помете пешеходец

Инцидентът е станал край Монтана

25.07.2026 | 14:58 ч. Обновена: 25.07.2026 | 14:59 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пешеходец на 66 години от град Криводол, област Враца, е загинал на път край Монтана. Той е бил блъснат от кола, управлявана от 21-годишен шофьор. 

Младежът е задържан, а автомобилът е иззет, съобщиха от МВР.

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Произшествието е станало около 21:30 часа снощи на пътен възел при входа на Монтана, където се пресичат републиканските пътища III-112 и I-1. Двайсет и едногодишният шофьор, който управлявал „Мерцедес“ по посока Видин – Монтана, не видял пресичащия пътното платно мъж и го блъснал, като ударът се оказал фатален. 

На мястото е извършен оглед от оперативна полицейска група.

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