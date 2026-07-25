Нова смърт на пътя: 21-годишен помете пешеходец

Пешеходец на 66 години от град Криводол, област Враца, е загинал на път край Монтана. Той е бил блъснат от кола, управлявана от 21-годишен шофьор.

Младежът е задържан, а автомобилът е иззет, съобщиха от МВР.

Произшествието е станало около 21:30 часа снощи на пътен възел при входа на Монтана, където се пресичат републиканските пътища III-112 и I-1. Двайсет и едногодишният шофьор, който управлявал „Мерцедес“ по посока Видин – Монтана, не видял пресичащия пътното платно мъж и го блъснал, като ударът се оказал фатален.

На мястото е извършен оглед от оперативна полицейска група.