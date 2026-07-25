Над 250 000 души са евакуирани заради пожарите във Франция и Испания (СНИМКИ)

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Над 250 000 души са били евакуирани заради големите горски пожари, които продължават да бушуват във Франция и Испания, въпреки усилията на стотици пожарникари, подпомагани от самолети и хеликоптери за гасене на огъня.

Най-тежка остава обстановката в Югозападна Франция. Властите съобщиха, че близо 197 000 души са напуснали домовете си заради пожарите в района на Бордо. Огънят вече е изпепелил почти 98 000 хектара, което вътрешният министър Лоран Нюнес определи като исторически рекорд. По думите му в страната все още има няколко големи пожара, които не са овладени, като най-критична е ситуацията в департаментите Жиронд и Ланд.

Евакуация на Бордо не се предвижда

Евакуация на големия южен френски град Бордо не се планира засега, въпреки че пожар бушува на няколко десетки километра от него, заяви днес кметът на града Тома Казнав, цитиран от Франс прес.

Между 5000 и 6000 души са намерили подслон в Бордо от околните градове заради пожарите.

"Хората в Бордо не се подготвят за евакуация, ние не сме засегнати от евакуационния план", действащ западно от града, подчерта кметът на пресконференция. "Това не е на дневен ред", въпреки че "ще бъдем подготвени да се справим с всякаква потенциална ситуация", добави той.

Макрон мобилизира армията

Френският президент Еманюел Макрон разпореди мобилизирането на 1000 военнослужещи в помощ на пожарникарите. За първи път в операцията участва и военнотранспортен самолет A400M, оборудван да разпръсква до 20 тона противопожарен реагент. Към усилията са се присъединили и екипи от Париж, а Франция получава подкрепа чрез европейския механизъм за гражданска защита. До момента няма данни за загинали цивилни, но през седмицата двама пожарникари загубиха живота си при борбата с огнената стихия край Бордо.

В Испания също пожари извън контрол

В Испания пожарите западно от Мадрид също остават извън контрол. По последни данни около 70 000 души са били евакуирани от населени места в провинция Авила и областта на испанската столица. Огънят е унищожил около 25 000 хектара, а два от най-големите пожара са се слели в един фронт, който се приближава опасно близо до Мадрид.

Испанският премиер Педро Санчес посети засегнатите райони и заяви, че основен приоритет е опазването на човешкия живот. Правителството вече е обявило национално извънредно положение. Властите предупреждават, че силните и непостоянни пориви на вятъра продължават да затрудняват гасенето, въпреки че очакваното понижение на температурите може да подпомогне овладяването на пожарите.

Според експерти мащабът на бедствието се дължи на продължителните горещи вълни и тежката суша, обхванали Франция и Испания през последните месеци. Учените предупреждават, че климатичните промени увеличават честотата и интензивността на подобни екстремни явления, а Европа остава най-бързо затоплящият се континент в света.