Спипаха бракониерски лодки с над половин тон черна мида

Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) са заловили рано тази сутрин две бракониерски лодки с над 500 килограма черна мида в района на Варна, съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който днес посети крайморския град.

Проверката е била в района на Варненския залив и в акваторията около града, посочи министър Абровски. По думите му черната мида в двете бракониерски лодки е извадена от територията на двата канала в района, в които уловът е абсолютно забранен поради хигиенни изисквания.

Служителите на ИАРА провеждат регулярно такива акции, защото туристите по нашето Черноморие трябва да се чувстват добре и да ядат качествена и безопасна българска черна мида, изтъкна Абровски. Той припомни, че до магазините трябва да стигат единствено мекотели от вътрешността на морето, където водата е чиста.

Министърът допълни, че в рамките на днешната акция инспекторите са намерили и няколко драгиращи съоръжения, които също са забранени.

Санкциите за такива нарушения са прекалено малки, посочи Абровски. По думите му в момента глобата е от около 125 евро до 2000 евро. Министърът допълни, че вече се работи по промяна в законодателството, която да доведе до повишаване на санкциите, за да имат те и превантивна функция. Другата цел е да бъдат определени зони в акваторията, за да се гарантира, че аквакултурата, която се вади, е с най-високо качество.