Мрак и еуфория с Мерилин Менсън в първия ден на Hills of Rock 2026 (СНИМКИ)

Almost Green. Снимка: Fest Team 1 / 27 / 27

Мерилин Менсън бе гвоздеят в първата вечер на тазгодишното издание Hills of Rock 2026, като бе регистриран и нов рекорд по посещаемост на феста.

За близо час и половина той превърна сцената в мрачен, театрален спектакъл, в който всеки беше добре дошъл такъв, какъвто е. Още от самото начало на концерта, Менсън предизвика истински фурор у феновете, а култовата “This Is The New Shit” отприщи първата масова еуфория за вечерта. За кратко прозвучаха първите акорди на „I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)“, но Менсън прекъсна изпълнението, за да сподели, че някога думите в тази песен са били болезнено близки до истината. Днес обаче тази глава от живота му е затворена, а изпълненията му са по-добри от всякога. С пухкави якета, на кокили, с неонови кръстове зад себе си и шоу, което разми границите между концерт и театър, Мерилин Менсън представи своя спектакъл, в който всяка песен беше част от внимателно режисиран разказ, а „Personal Jesus“ отприщи последната вълна от еуфория.

В първия ден от Hills Of Rock видяхме и легендарните Sex Pistols с вокал Франк Картър, който още в самото начало грабна микрофона и се хвърли сред публиката, където хиляди фенове пяха с него и за секунди се оформи първият съркъл пит за вечерта.

Преди тях на Главната сцена се вихриха P.O.D, а първите две банди бяха Malevolence и Vended - млади артисти, които доказват, че за да си добър музикант и да бъдеш обичан от публиката, възрастта няма значение.

Сцените на “На Тъмно” и Power Stage не отстъпваха с пънкарите от The Toy Dolls, P.I.F., Innerglow, Нещо цветно, КhanЪ и много други.

Днес, 25 юли, денят обещава да е не по-малко изпълнен със заряд, докато публиката очаква на сцената любимите на България Godsmack. Заедно с тях на основната сцена се качват и Black Label Society, Skindred, House Of Protection и Karen Dio.

Социалната ангажираност на Fest Team и тази година показва, че музиката е за всички: програмата на Hills of Rock 2026 върви с жестов превод, който дава на хората с увреден слух пълноценен достъп до случващото се на сцената.