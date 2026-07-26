75% обезщетение за майките, които се върнат по-рано на работа?

Министерството на труда и социалната политика обмисля обезщетението за майките, които се върнат по-рано на работа, да бъде 75%. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова вчера при гостуването си в Нова тв.

Според нея този процент ще бъде добра стъпка спрямо сегашните 50% от обезщетението, които майките, върнали се на работа получават.

Първата година на майчинството зависи изцяло от осигурителния доход на жената. Втората година в момента е фиксирана, такава, каквато е от началото на годината, припомни Ефремова.

Социалният министър посочи, че за следващата година министерството ще работи върху един по-цялостен пакет, който не е свързан само с един елемент от периода на майчинството.

“Обмисляме практиката и за по-добри стимули за връщане на работа, когато е възможно, когато е обезпечено отглеждането на детето. Това е много важна мярка, защото всяка една жена неминуемо губи част от квалификацията си, част от трудовите си навици”, коментира министър Ефремова.

Недостиг на хора

“Освен всичко останало на пазара на труда, имаме постоянен недостиг на хора. Така че този стимул ще бъде разглеждан внимателно и най-вероятно ще бъде предложено процентът от обезщетението за майчинство да бъде повишен до около 75%. В момента, ако една жена се върне на работа, взима 50% от полагащото ѝ се обезщетение за първата или втората година”, каза още Ефремова.

В условия на инфлация са подсигурени всички плащания за уязвимите групи в следващите месеци до края на годината, така, че да бъдат регулярно изплащани и в пълния им размер, посочи министърът по отношение на социалните плащания.

Действително, исканията на опозицията винаги са за повече от това, което може би е възможно, отговори тя на въпрос за исканията на опозицията за по-голям размер на плащанията.

“Ние сме се съобразили с параметрите на бюджета и с наследството, което имаме. То е свързано не само с необезпечени и неразплатени плащания, то е свързано с огромния бюджетен дефицит, който заварихме”, добави социалният министър.