Ограничено движение на “Тракия”, “Струма” и през Кресненското дефиле

Днес следобед временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала “Тракия“, “Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от п. в. “Симитли“ (при 376-и км) до граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) “Кулата“.

От Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщават, че ограничението ще бъде между 15:30 и 22:00 ч. , а алтернативните трасета може да намерите тук

Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път към Черноморието.

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. Днес ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата. / БТА