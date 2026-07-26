Гей парадът в Берлин завърши с кръв, издирват ислямист, врязал се в тълпата СНИМКИ

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Германската полиция издирва член на "ислямистките среди“, след като микробус се вряза в тълпа по време на гей парада в Берлин, убивайки най-малко един човек.

Бруталното нападение се случи в събота вечерта, само часове след началото на ежегодното шествие "Кристофър Стрийт Дей“ (CSD) в града, събрало хиляди участници.

Полицията съобщи, че бял микробус е навлязъл с висока скорост в централния парк "Тиргартен“, близо до Бранденбургската врата. Според очевидци няколко души са били ударени, преди превозното средство да се блъсне в дърво, а шофьорът да избяга пеша.

Най-малко 16 души са пострадали при инцидента, като се съобщава, че загиналият е жена. Поне трима души са с наранявания, застрашаващи живота им, а осем са тежко ранени.

Няколко часа след инцидента полицията обяви, че е идентифицирала "заподозрян извършител“, който е член на берлинските "ислямистки среди“, но все още не е задържан.

"Вече идентифицирахме заподозрян извършител. Предприемат се мерки спрямо това лице, което все още не е арестувано. Този заподозрян обаче е известен на полицията като член на ислямистките среди тук, в Берлин", каза в изявление говорител.

Кметът на Берлин Кай Вегнер заяви в публикация в социалната мрежа X, че "събитие в подкрепа на толерантен и мирен Берлин е било подложено на изключително брутална атака“.

"След мирния и пъстър парад CSD (Christopher Street Day), събирането за толерантен и мирен Берлин беше атакувано по изключително брутален начин. Берлин е градът на свободата – а днес свободата ни беше атакувана по ужасяващ начин. Имам доверие на полицията и органите за сигурност, които ще разследват случая с пълна скорост", се казва в съобщението на кмета.

Микробусът беше открит ударен в дърво, но празен – без шофьор или пътници вътре.

Според вестник Bild свидетели са видели как бял автомобил се врязва с висока скорост в празнуващите хора, след което мъж е излязъл от превозното средство, въоръжен с хладно оръжие.

Друг свидетел е разказал пред изданието, че след това мъжът е избягал пеша.

Шофьорът е блъснал няколко души, преди да се удари в дърво и да изостави автомобила, съобщиха от полицията.

Паркът "Тиргартен“ се намира в съседство с маршрута, по който по-рано през деня е преминало шествието. Районът е бил отцепен, докато служители на реда издирват предполагаемия извършител, а хеликоптери подпомагат операцията от въздуха.

Пожарникари, екипи на спешна помощ и други служби за реагиране при извънредни ситуации пристигнаха в парка, за да окажат помощ на пострадалите. В близост до Райхстага беше разположена площадка за кацане на хеликоптери.

Джулиан Митиг, който е присъствал на партито за ЛГБТК+ общността, разказа, че е възнамерявал да отиде на последващо парти, когато научил от приятел, че се е случило "нещо лошо“.

Той сподели, че е отишъл в парка "Тиргартен“ и е бил шокиран, че подобно нещо може да се случи по време на празненствата в Берлин. "Това е мрачен ден за общността“, каза той.

Междувременно Кристиан Геблер, сенаторът на Берлин по въпросите на градското развитие, призова да не се правят спекулации относно инцидента. Той подчерта, че е твърде рано да се каже дали зад сблъсъка стои конкретен мотив. "Случката дори не стана на самото събитие, а в парка "Тиргартен“, отбеляза той.

Германският политик Фридрих Мерц заяви, че "ужасяващото деяние“ се разследва задълбочено, като се съобщава, че той поддържа тесен контакт с министъра на вътрешните работи Александър Добриндт във връзка със събитията.