Инфлацията се забавя, но услугите поскъпват

Макар инфлацията в България да се забавя, цените на редица услуги продължават да растат с високи темпове. Най-сериозно поскъпване през последните две години и половина се отчита при ресторантите, хотелите и услугите за настаняване, където увеличението достига между 20 и 30%. Това заяви заместник-председателят на Националния статистически институт (НСИ) д-р Свилен Колев пред Нова тв.

По последни данни на НСИ през юни е отчетена месечна дефлация от 0,9%, а годишната инфлация се е забавила до 5,4%. Въпреки това усещането за поскъпване остава силно, тъй като цените на много стоки и услуги продължават да се повишават.

“През първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година средната работна заплата нараства с близо 13%. Това е достатъчно, за да компенсира натрупаната инфлация за последните три години, която е приблизително на същото ниво“, обясни Колев.

Ресторанти и хотели водят по поскъпване

Според него най-голям ръст на цените се наблюдава в сектора на услугите, особено при ресторантите, хотелите и туристическото настаняване. Основните причини са засиленото търсене, увеличеният брой пътувания и възможността бизнесът да прехвърля по-високите си разходи върху крайните потребители.

Освен туристическия сектор значително поскъпват още фризьорските и козметичните услуги, ремонтите и поддръжката на жилища и автомобили, както и различни обучителни курсове, включително шофьорските. При някои от тези услуги годишното увеличение на цените достига около 20%.

По думите на Колев основният фактор за това е ръстът на разходите за труд. Влияние оказват също по-високите цени на електроенергията, наемите, горивата и разходите за поддръжка.

Храните поевтиняват

За разлика от услугите, при храните през юни се наблюдава известно поевтиняване. Цените на храните и безалкохолните напитки са намалели средно с около 2%, а при стоките от малката потребителска кошница спадът е между 2,2 и 2,5%.

Основна причина за това са сезонните плодове и зеленчуци. При доматите, краставиците и тиквичките например са отчетени понижения на цените от около 25 до 30%.

Ускоряване на инфлацията

Според заместник-председателя на НСИ още през юли инфлацията вероятно ще се ускори. Причината са промените в цените на електроенергията, топлата вода, топлоснабдяването и горивата. Допълнителен риск представлява и развитието на конфликта в Близкия изток, който може да повлияе върху международните цени на петрола.

През следващата седмица НСИ ще публикува експресните си оценки за инфлацията през юли, като предварителните очаквания са за ново повишение на цените.

По-високи винетки и акцизи

Колев коментира и влиянието на бюджетната политика върху инфлацията. Според него увеличението на възнагражденията в публичния сектор може да засили ценовия натиск, докато инвестициите в технологично обновление биха могли да имат обратен ефект.

Сред факторите, които ще окажат влияние през следващите месеци, той посочи още по-високите цени на винетките от 1 август, както и увеличението на акцизите върху цигарите и тютюневите изделия. По думите му ефектът от тези промени ще се проявява постепенно, но ще допринесе за повишаване на инфлацията до края на годината.