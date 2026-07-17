България е с третата най-висока инфлация в ЕС през юни

Годишната инфлация в България е достигнала 5,2% през юни, което е третото най-високо равнище сред държавите от Европейския съюз, показват окончателните данни на Евростат.

По-висока инфлация е отчетена единствено в Румъния - 9,2%, и Литва - 5,4%.

Най-ниски стойности са регистрирани в Швеция - 1%, Чехия - 1,1%, и Дания - 1,8%.

Инфлацията намалява в повечето страни от ЕС

В сравнение с май 2026 г. годишната инфлация е намаляла в 22 държави членки, останала е без промяна в три и се е повишила в две.

В еврозоната показателят е бил 2,8% през юни, колкото беше и предварителната оценка на Евростат. Месец по-рано инфлацията е била 3,2%, а през юни 2025 г. - 2%.

За Европейския съюз като цяло годишната инфлация е достигнала 2,9% спрямо 3,3% през май. Година по-рано тя е била 2,3%.

В Гърция годишната инфлация е достигнала 3,9%, с което първоначалната експресна оценка на европейската статистическа служба е била потвърдена.

Услугите с най-голям принос в еврозоната

Услугите са допринесли най-силно за годишната инфлация в еврозоната през юни, като са добавили 1,51 процентни пункта към общия показател.

Следват енергията с принос от 0,77 процентни пункта, храните, алкохолът и тютюневите изделия с 0,29 процентни пункта и неенергийните промишлени стоки с 0,18 процентни пункта.