Изтребител в Румъния свали дрон над Черно море

Дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство е бил свален от пилотите на Военновъздушните сили на страната, съобщава в социалните мрежи Министерството на националната отбрана.

“Тази сутрин, в 10:13 часа, румънски пилот, управляващ изтребител F-16 от Военновъздушните сили на Румъния, е свалил трети дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната”, се казва още в съобщението.

Дронът е бил свален над Черно море.