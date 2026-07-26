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Изтребител в Румъния свали дрон над Черно море

Инцидентът е станал около 10:13 часа тази сутрин

26.07.2026 | 12:53 ч. 18
Ministerul Apararii Nationale, Romania, Facebook

Ministerul Apararii Nationale, Romania, Facebook

Дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство е бил свален от пилотите на Военновъздушните сили на страната, съобщава в социалните мрежи Министерството на националната отбрана.

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“Тази сутрин, в 10:13 часа, румънски пилот, управляващ изтребител F-16 от Военновъздушните сили на Румъния, е свалил трети дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната”, се казва още в съобщението.

Дронът е бил свален над Черно море.

 

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Тагове:

дрон F-16 Румъния отбрана въздушно пространство
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