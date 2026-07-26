Пожарът във Валенсия извън контрол, има много евакуирани

Пожарът във Валенсия излезе извън контрол, а пожарникарите в страната бяха принудени да евакуиран над 15 хиляди души, съобщава AFP.

Властите в този район на източното крайбрежие на Испания заявиха, че изпитват затруднения да овладеят пламъците.

“Пожарът надхвърля възможностите ни за гасене, а периметърът му е около 21 километра. Все още е трудно да се определи колко хектара са изгорели“, заяви снощи пред журналисти председателят на правителството на автономна област Валенсия Хуанфран Перес Йорка.

“Евакуирахме около 15 000 души“, добави Йорка.

Испанските власти наредиха снощи евакуацията на още осем общини близо до Толедо заради заплахата от пламъците западно от Мадрид, докато министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка изрази тревога заради “сложната обстановка“.

По-рано министърът съобщи, че в област Мадрид са евакуирани 60 000 души.

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че пожарникарите полагат усилия да спасяват човешки животи. Един човек загина вчера край Валенсия, съобщиха властите в град Манисес.

От Гърция изпратиха помощ - два самолета CL-415 в борбата с пламъците. / БТА