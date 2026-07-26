Премиерът Санчес: Мащабът на бедствието е труден за приемане

Испанският министър-председател благодари на медиите за работата им по разпространяването на точна информация, както и на обществеността за примерното поведение по време на горските пожари. Санчес добави, че хората трябва да проявяват "изключителна предпазливост“.

Санчес заяви, че предстоят още "трудни часове на работа“, макар и да потвърди, че действията, предприети през нощта, са дали много добри резултати, съобщава Euronews.

Председателят на автономната област Кастилия и Леон, Алфонсо Фернандес Манюеко, определи сътрудничеството между институциите като ефективно: "Всички нива на управление работиха съвместно.“

Огънят вече е унищожил около 45 000 хектара земя , а 100 000 души са евакуирани или са останали по домовете си в районите на Мадрид и Авила.

Португалия, Гърция и Италия вече се включиха в усилията за потушаване на тежките горски пожари в Мадрид и Авила.

Пожарът във Вал д'Уишо (провинция Кастейон) вече обхваща периметър от 21 километра и е наложил евакуацията или оставането по домовете на 16 000 души.

Министерството на вътрешните работи разшири обхвата на националното извънредно положение, включвайки провинция Толедо заради пожара при Алморокс.

Свързани статии Пожарите във Франция продължават, Гърция изпраща помощ в Испания

Предвид сериозността на ситуацията, Военното звено за извънредни ситуации (UME) на Испания създаде единно командване за борба с пожарите в Мадрид и Авила.

През 2026 г. горските пожари са унищожили над 152 000 хектара в Испания – шест пъти повече в сравнение с 2025 г.