Кънев за кандидатурата на Йотова: Радев няма да има коректив

Според лидера на ДСБ Радан Кънев кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори ще бъде издигната с цел правителството на Радев да няма коректив в следващите четири години.

В интервю за БНР евродепутатът добави, че отдавна се е знаело, че Йотова ще се кандидатира. “Това, че тя го обяви, не е новина, нито представлява интерес, защото тя просто потвърди, че ще следва политиката на Румен Радев и възнамерява, ако бъде избрана, да бъде президент, който да обезпечава безконтролната политика на това правителство. Чухме ясно посланията ѝ, съвпадащи 90 до 100% с посланията на правителството. Това е предизвикателство, пред което сме изправени".

Според Кънев задачата на опозицията е да не допусне подобна концентрация на власт, "която води до самозабравяне и в крайна сметка до провал и фалит".

По думите му в широк кръг от обществото, надвишаващ избирателите на ПП и ДБ, очакване бившият служебен премиер Андрей Гюров да бъде кандидат за президент, който да консолидира алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.

"Не номинация от партии, а издигане от страна на граждански инициативен комитет на независим кандидат за президент. Не мисля, че партиен кандидат за президент има шансове да спечели тези избори. Имам очакване, а и ние имаме готовност за скорошен политически процес, който да доведе до издигането на независим кандидат-президент. Лично аз бих се радвал това да е Андрей Гюров, но това не зависи от мен като партиен лидер”, каза още лидерът на ДСБ.

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Кънев коментира и управлението на кабинета “Радев”, заявявайки, че то има много малка разлика с предишните правителства. По думите му оценката за работата на мандатоносителя е отрицателна и дори тревожна.

“Много малко се променя, много от лошите практики остават, а има нови политики, които не са в посока, която оценяваме като част от националния интерес. Не виждаме положителна разлика в двете най-важни направления - национална сигурност и външна политика и икономически политики”, смята евродепутатът.

Според Кънев страната ни отсъства от общите европейски усилия за изграждане на европейска сигурност, отбрана и външна политика.

"Кабинетът "Радев" много ясно заявява, че иска да е алтернативата. Виждаме опити да се присламчим, подмажем основно към политиката на САЩ като глобална алтернатива и на Турция - като регионална алтернатива. Това е много важен въпрос, по който можеш да си на едната страна или на другата. Явно оценката ни и тази на Радев се разминават драматично за това какъв е непосредственият интерес на България”, каза още евродепутатът.