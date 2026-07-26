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Зеленчукопроизводители блокираха “Маказа” заради евтин внос

Недоволството е срещу продукция от Турция, РСМ и Албания

26.07.2026 | 13:33 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Зеленчукопроизводители от Хасковско излизат на протест днес край село Конуш заради ниските изкупни цени и засиления внос на зеленчуци. Протестът започна в 10:30 часа и продължи няколко минути, като за кратко беше блокиран и главният път към ГКПП “Маказа“. 

Движението в района беше временно спряно, а за минути се образуваха огромни опашки. За автомобилите беше предвиден обходен маршрут през село Манастир, съобщава Нова тв.

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Недоволството е насочено срещу вноса на евтина продукция от Турция, Северна Македония и Албания, който води до дъмпинг на пазара. Производителите твърдят, че прекупвачите изкупуват все по-малки количества и предлагат все по-ниски цени, докато разходите за торове, препарати и работна ръка продължават да се увеличават.

“Миналата година имаше прекупвачи, взимаха от нас. Явно тази година взимат стока на много ниска цена, а вносът е много по-голям от през 2025 г.”, казва производител.

 

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Тагове:

Маказа блокиран път протест зеленчукопроизводители ниски цени
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