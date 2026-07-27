Ремонт променя движението по магистрала "Хемус"

От днес до 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 60-ия и 64-ия км на автомагистрала "Хемус" в област София, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Дейностите ще се изпълняват от 7:00 ч. до 15:00 ч. в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента.

От АПИ призовават шофьорите да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници.