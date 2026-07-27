Коцев: Сглобка 2 за президентските избори няма да има

Кметът на Варна Благомир Коцев коментира възможна номинация за президентските избори и заяви, че не подкрепя възможността за обща кандидатура с ГЕРБ. Според градоначалникът фокусът му е развитието на Варна.

"С нетърпение очакваме дясната кандидатура на ПП–ДБ. Знаете, че се коментират различни имена. За мен е важно най-скоро да видим кандидат от дясното пространство, защото кандидатурата на госпожа Йотова беше очаквана. Не мисля, че има някаква изненада в нея. Според мен това ще бъде основният сблъсък на президентските избори тази година”, каза в интервю за БНТ Коцев.

Попитан дали би подкрепил обща кандидатура за широка коалиция около общ кандидат за президент, Коцев отговори, че не може да говори от името на ПП-ДБ. Коцев е на мнение, че в коалицията има причини, които не позволяват такава колаборация с ГЕРБ.

“Знаете какво се случи в края на миналата година. Смятам, че това би било една токсична връзка. Сглобка 2 за президентските избори няма да има. Аз съм категорично против”, добави Коцев и коментира, че би подкрепил кандидатурата на Андрей Гюров.

"Аз гледам позитивно. В момента съм далеч от темите, свързани с президентските избори и националната политика, защото проблемите на Варна изискват цялото ми внимание. Но ако трябва да говоря за тази кандидатура, аз бих я подкрепил. Смятам, че това е достойна кандидатура”, каза още варненският кмет.

Варна е приоритет

Коцев подчерта, че основната му цел остава работата за Варна:

"Моята кауза е Варна. Насочил съм цялото си внимание върху това през следващата година хората да могат да видят плодовете от работата, която свършихме досега. Изключително много работа беше свършена, но тя трудно може да стане видима, докато проектите не започнат да се реализират”.

Кметът коментира и окончателното съдебно решение, според което дружеството на семейството му трябва да заплати близо 380 хил. лева за ползване на общински терен. По думите му казусът е бил използван по време на предизборната кампания.

"Това ми звучи като заглавие, идващо от създателя на това дело. Това е именно бившият кмет на Варна, който стартира дело срещу бизнеса на семейството ми още през 2023 година с цел да навреди на кандидатурата ми. Не става дума за незаконност на обектите, а за ползване на една обществена поляна, която е част от същия парцел”, коментира Коцев.

Баба Алино

По повод нашумелия казус “Баба Алино” Коцев е на мнение, че кутията на Пандора се е отворила. “Смятам, че това е проблем в цялата страна. Нарушенията са много мащабни и затова са необходими законови промени. Вече се говори дори за криминализиране на незаконното строителство”.

Кметът призна, че Варна все още не е достатъчно чист град и отправи критики към фирмата, извършваща почистването.

"Една от основните ми задачи е да подобрим качеството на тази услуга и да оптимизираме целия процес”, коментира Коцев.

Коцев обясни, че новата обществена поръчка за сметосъбиране се бави заради обжалвания. Попитан дали Варна е готова за активния летен сезон, кметът призна, че градът продължава да се сблъсква със стари инфраструктурни проблеми. Коцев съобщи и че новият тръбопровод под Варненското езеро вече е изграден.