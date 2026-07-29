Протест в "Овча Купел" срещу строеж на мост, затвориха булевард (СНИМКИ)

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Жители на столичния квартал "Овча купел" излязоха на протест срещу строежа на нов мост над река Владайска и затвориха едноименния булевард в 8 часа.

Според Столична община той ще осигури по-добра свързаност между кварталите "Овча купел" и "Красно село", а според живущите ще се увеличи потока от коли и риска от инциденти.

"Има много неща, за които се притесняваме. Тук, в този периметър има страшно много дечица. По-надолу има училище, две детски градини, стадион "Славия". Тук се получава една скоростна отсечка, която освен да бъде опасна, няма никакъв друг ефект от нея. Нищо не решава построяването на автомобилен транспортен мост, тъй като самото трасе се влива в малките улички. Те няма да могат да поемат целия този трафик, но основният ни мотив е безопасността на нашите деца", заяви Николета Николова пред bTV, един от организаторите на протеста.

"Не смятаме, че подобно ново трасе, ще облекчи трафика в квартала. Има далеч по-важни места, в които да се отворят улици", каза още Николова.

"Ние настояваме за пешеходен мост, пуснали сме жалби към редица институции - Столична община, МОСВ, РИОСВ, ДНСК-а. Нямаме отговор от тях, пълно мълчание, въпреки че имахме срещи и с кмета на "Овча купел" и зам.-кмета по обществено строителство. Диалогът с тях беше почти безсмислен. Това, което също можем да кажем е за документалните пропуски по самия строеж. Фирмата, която не е регистрирана по централния професионален регистър на строителство строи. Столична община трябва да знае дали една фирма е годна за строене. Тя не е регистрирана по този регистър по закона на Камарата на строителите", твърди Христо Манчев.

От Столична община отговориха, че "свързаността между кварталите не е удобство, а нормалното функциониране на един град. Затова при всеки подобен проект общината търси баланс между нуждите на хората, които живеят непосредствено до него и интереса на всички граждани, които ежедневно използват градската инфраструктура.

"Тук не изграждаме нов транспортен коридор. Възстановяваме прекъсната връзка на мястото на опасно съоръжение, което години наред не можеше да изпълнява предназначението си", гласи още отговорът на общината.

"Изобщо не е имало обществено обсъждане с нас. Ние разбрахме за строежа, когато дойде техниката", каза Николова.