Роналдо влиза в киното: става продуцент и актьор в сериал

Звездата на Португалия и Ал-Насър Кристиано Роналдо работи с режисьора на Kingsman Матю Вон по сериал за британски футболен агент, с участието на Деймиън Луис и редица известни спортисти, съобщава The Sun.

Филмовата продукция е базиран на оригинална идея на футболния агент Дарън Дейн, а снимките вече са започнали в Лондон. Проектът, озаглавен „Day 1s“, ще разкаже измислената история на футболния агент Стенли Далтън.

Тиери Анри и рапърът Дейв също ще участват. Сериалът се сравнява с неотдавнашен проект за Globo в Бразилия за футболен агент, „The Playoffs“, в който участва Кауан Реймънд.

Роналдо ще действа както като актьор, така и като изпълнителен продуцент. „Day 1s“ ще бъде първият проект от неговото студио, URMarv Studios, съвместно предприятие с Вон, създадено като отделение от Marv Studios, обявено миналата година.

Съвместното студио вече е завършило два спортни филма и ще „използва иновативни технологии, като същевременно отдава почит на традицията“. Според Deadline, „Ден 1“ ще бъде финансиран от самата URMarv.

Филмите на Вон включват „Карти, пари и две дула“ и „Х-Мен: Първа класа“, както и поредицата „Кингсмен“.