BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 36

Рекордно ниски нива на Дунав блокират корабоплаването

Круизен кораб заседна близо до Видин

29.07.2026 | 09:00 ч. 8
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Рекордно ниски нива на река Дунав отчитат в Словакия, Сърбия и Румъния. Заради сериозните затруднения в корабоплаването сръбското правителство свика Републиканския щаб за извънредни ситуации.

Ниските води вече затрудняват доставките на гориво от рафинерията край Белград и поставят под риск екосистемите по цялото поречие на реката. 

В Хърватия нивото на Дунав е спаднало до едва 1,10 метра – най-ниското, регистрирано досега.

В Румъния атомната електроцентрала в Черна вода временно преустанови работа заради недостига на вода въпреки предприетите мерки за управление на водните ресурси.

Свързани статии

Междувременно круизен кораб с повече от 200 души на борда заседна на около 20 километра северно от Видин. В спасителната операция се включиха румънски пожарникари и катер на българската „Гранична полиция“, които евакуираха пътниците.

Около 2:20 ч. през нощта корабът „Viking Ullur“, плаващ под швейцарски флаг, е бил заседнал в района на 817-ия речен километър, на около 25 км северозападно от Видин, срещу село Гомотарци.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ниво пресъхване Дунав корабоплаване
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem