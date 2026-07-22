Демерджиев отрича твърденията на ДПС: Нямам къща в Гърция

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече обвиненията, които от ДПС отправиха по-рано днес към него за имотни схеми и укриване на данъци.

“Аз нямам къща в Гърция, но много хора имат”, каза Демерджиев и добави, че “всички, които имат нелегални имоти, ще бъдат проверени, дори да са роднини на депутати от "Прогресивна България" например”.

“Адвокат съм от 26 години и "благодарение на г-н Пеевски" имах доста подробна данъчна ревизия, каза Демерджиев на въпрос от журналисти, свързан с имуществото му.

Министърът отвърна, че направената му ревизия не показала задължения. Имотното му състояние пък било, защото години наред се трудил като адвокат, а не е забогатял от депутатската банка.

“Нищо никога не съм използвал и спирам да коментирам”, каза Демерджиев по повод обвиненията от страна на ДПС. Вътрешният министър добави, че три години всички служби в държавата се занимавали с него и не установили нищо.

Протоколи за сигурност

Вътрешният министър коментира и нотата, която вчера страната ни получи от Иран.

“При всички случаи, във всеки един момент променяме протоколите за сигурност, защото средата е такава и опасностите ескалират, за да обезпечим летищата, гарите и критичната инфраструктура. Независимо от нотата от Иран, го правим ежедневно и ще продължим да го правим”, категоричен е Демерджиев.

Той допълни, че се следи развитието на този конфликт, както и на всички останали.