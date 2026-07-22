Пеевски за централата: Ще обжалваме решението на МС

След като преми минути стана ясно, че Министерски съвет е взело решение да представи сградата, на която се намира централата на ДПС на НАП, лидерът на партията Делян Пеевски излезе с коментар по темата.

Той е категоричен, че решението ще бъде обжалвано.

“Като национално отговорна парламентарна партия разбираме решението на МС за отнемане на партийната централа на ДПС на ул. “Врабча“ 23 в полза на Националната агенция по приходите, с мотива, че така ще се гарантират още повече приходи в хазната. Ако това е така, а ние ще следим много внимателно за ефекта върху хазната, ние смятаме, че е отговорно да се създадат условия за повишаването на приходите в държавния бюджет, още повече, че ние дадохме своите предложения за промени в Закона за държавния бюджет, с които ще се подобри живота на хората и условията за общините, майките и младите хора и пенсионерите, които очакваме да бъдат подкрепени”, каза Пеевски и добави:

“Що се отнася до правната страна на въпроса - ДПС има действащ договор, по който сме изрядни, нещо повече – инвестирали сме много за реновирането на сградата и затова ще обжалваме решението на МС за отнемане на сградата на ул. “Врабча“ 23 по съответния ред”.

Лидерът на ДПС напомни, че сградите, предоставени на политическите партии са такива по Закон за политическите партии. “Очакваме от МС да ни бъде предоставена адекватна сграда за партийна централа на ДПС“, каза още Пеевски.