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Още един обвиняем за "Баба Алино“: 70-годишен бивш служител в район "Приморски"

Той е съставил удостоверения за търпимост на строежите с неверни факти

03.07.2026 | 12:17 ч. Обновена: 03.07.2026 | 12:21 ч. 9
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Бивш служител на район „Приморски“ към община Варна е привлечен към наказателна отговорност по разследване на Районната прокуратура във Варна за издаване на удостоверения за търпимост с неверни обстоятелства, съобщиха от прокуратурата.

Обвиняемият е 70-годишен мъж, той е задържан за срок до 72 часа и предстои да му бъде определена постоянна мярка за неотклонение, като в Районен съд – Варна има внесено искане за задържане под стража.

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Според обвинението в периода от май до юли 2023 г. в качеството си на длъжностно лице в район „Приморски“ той е съставил официални документи – удостоверения за търпимост на строежи, в които е удостоверил неверни обстоятелства.

В документите е било посочено, че в три поземлени имота в местността Баба Алино преди 31 март 2001 г. са изградени 20 жилищни сгради с различна площ.

Разследването се води под ръководството и надзора на Районната прокуратура – Варна по досъдебно производство за документно престъпление. По делото са извършени множество процесуално-следствени действия, включително претърсвания и изземвания в помещения на район „Приморски“ и на частни адреси, както и разпити на свидетели.

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От прокуратурата припомнят, че действията по разследването са започнали през миналата седмица, като първите претърсвания са били извършени на 25 юни 2026 г. Към момента по делото има и втори обвиняем – 48-годишен мъж, привлечен към наказателна отговорност за престъпление по Наказателния кодекс.

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