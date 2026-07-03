Още един обвиняем за "Баба Алино“: 70-годишен бивш служител в район "Приморски"

Бивш служител на район „Приморски“ към община Варна е привлечен към наказателна отговорност по разследване на Районната прокуратура във Варна за издаване на удостоверения за търпимост с неверни обстоятелства, съобщиха от прокуратурата.

Обвиняемият е 70-годишен мъж, той е задържан за срок до 72 часа и предстои да му бъде определена постоянна мярка за неотклонение, като в Районен съд – Варна има внесено искане за задържане под стража.

Според обвинението в периода от май до юли 2023 г. в качеството си на длъжностно лице в район „Приморски“ той е съставил официални документи – удостоверения за търпимост на строежи, в които е удостоверил неверни обстоятелства.

В документите е било посочено, че в три поземлени имота в местността Баба Алино преди 31 март 2001 г. са изградени 20 жилищни сгради с различна площ.

Разследването се води под ръководството и надзора на Районната прокуратура – Варна по досъдебно производство за документно престъпление. По делото са извършени множество процесуално-следствени действия, включително претърсвания и изземвания в помещения на район „Приморски“ и на частни адреси, както и разпити на свидетели.

От прокуратурата припомнят, че действията по разследването са започнали през миналата седмица, като първите претърсвания са били извършени на 25 юни 2026 г. Към момента по делото има и втори обвиняем – 48-годишен мъж, привлечен към наказателна отговорност за престъпление по Наказателния кодекс.