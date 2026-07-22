В кадър: НС избра Пламен Тончев за шеф на ДАНС

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 28 / 28

Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на Национална агенция “Държавна сигурност“ (ДАНС) с мнозинство от 175 гласа “за“. “Против” Тончев да оглави за втори път агенцията гласуваха общо 34 депутати от ДБ и от ПП, 12 депутати от “Възраждане“ се въздържаха.

Кандидатурата на Тончев получи подкрепата на 127 народни представители от ПГ на “Прогресивна България“, 33 от ПГ на ГЕРБ-СДС и 15 от ПГ на “Движение за права и свободи“ (ДПС).

“Вие, ПБ, току що инсталирахте още един човек на модела на олигархията. Вие не разграждате модела на олигархията, а го доизграждате заедно с ГЕРБ и ДПС. Честито!“, заяви Асен Василев от ПГ на ПП в отрицателен вот веднага след гласуването. В началото на дебата председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Тодоров от “Прогресивна България“ представи в пленарна зала доклада от изслушването на допуснатия кандидат в ресорната комисия, което се проведе на 16 юли 2026 г.

Председателят на ресорната парламентарна комисия изтъкна, че богатият професионален и институционален опит на Тончев напълно съответства с предложението за заемане на длъжността председател на ДАНС. Съчетанието от доказани ръководни качества, отличното познаване на нормативната уредба, както и капацитета за носене на отговорност е достатъчна гаранция за ефективното, прозрачно и законосъобразно управление на Агенцията.

Вътрешният министър Иван Демерджиев отбеляза професионалните качества на Тончев да заеме поста.

Божидар Божанов от “Демократична България“ заяви, че парламентарната му група няма да подкрепи кандидатурата. Той припомни, че преди малко повече от година Тончев е напуснал ДАНС, като тогава е заявил, че върху него не е оказван натиск.

Той критикува управляващите, че при правилата за избор на председател на ДАНС не е била включена справка от прокуратурата и следствието за наличие на висящи досъдебни производства. Депутатът заяви, че има информация за три досъдебни производства, свързани със семейството на Тончев, но подчерта, че това са непотвърдени данни и че информацията е следствена тайна.

Друг мотив за отказа от подкрепа, по думите му, е свързан с големия брой подслушвани съдии и прокурори от Специализираната дирекция „Технически операции“ с подписа на Тончев.

“Той най-малкото е можел да се усъмни, че може би не е редно с негов подпис стотици магистрати да бъдат подслушвани“, заяви Божанов.

Георги Илиев от ПБ определи казаното от Божанов като “спекулации и слухове, лъжи без доказателства и писане на съчинение в свободен стил с елементи на криминалистика". Той допусна и че "може би това е свързано като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели, с едни пачки".

Даниел Митов от ГЕРБ-СДС заяви, че Тончев е персонално назначение на Радев в качеството му на президент по време на серията от служебни кабинети, а след това е редовни такива. “Ние сме участвали в част от тези кабинети и добре познаваме качествата на г-н Тончев. Имаме ясен поглед не просто върху работата му, а и върху отношението на нашите съюзнически и партньорски служби към него – не напразно бяха цитирани и наградите, които е имал, обученията, които е преминавал, и приемаме тази номинация като опит на управляващото мнозинство да овладее проблемната работа на ДАНС в момента. Смятаме, че г-н Тончев персонално заслужава да бъде подкрепен и да му бъде дадена възможност да подреди работата на службата, имайки предвид моментното ѝ състояние", каза той.

Според него е редно Тончев да обърне внимание на непосредствените заплахи, които са родени от динамичния и много бързо променящ се контекст на сигурността не само около нас, а и глобално и за това трябва много сериозна координация със съюзническите и партньорските служби. “Знаем, че г-н Тончев е в състояние да осигури такава координация", допълни Митов.

Цончо Ганев от “Възраждане" попита нормално ли е през целия предишен мандат на Тончев като шеф на ДАНС нито един шпионин на МИ6 да не бъде изобличен и изгонен. „Аз смятам, че не е нормално и би било редно за всичките тези години ДАНС и всичките служби поне един шпионин на МИ6 да бяха хванали", каза още той.

Кой е Пламен Тончев?

Пламен Тончев е роден в град Враца през 1970 г. През 1994 г. завършва висше образование във Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана “Панайот Волов“ гр. Шумен с придобита образователно-квалификационна степен “магистър“. От 1994 г. до 1997 г. е командир на взвод и командир на батарея в Национална служба “Вътрешни войски“-София. От 1997 г. до 1999 г. е главен инспектор в Национална служба “Сигурност“, а от 1999 г. до 2005 г. е старши инспектор в Национална служба “Сигурност“ при МВР-Враца. От 2005 г. до 2009 г. е началник на сектор “Борба с организираната престъпност“ при Областна дирекция на МВР-Враца, пише БГНЕС.

От 2009 г. до 2020 г. Пламен Тончев е директор на Териториална дирекция “Национална сигурност“-гр. Враца, при ДАНС. От 2020 г. той е директор на Териториална дирекция “Национална сигурност“-гр. Кюстендил, при ДАНС. С Решение на Министерския съвет от 2021 г. и с Указ от 26 май 2021 г. на президента на Република България Пламен Тончев е назначен за председател на ДАНС до изтичането на мандата на освободения председател Димитър Георгиев. С нов указ на президента – от 7 април 2023 г., Пламен Тончев е преназначен за председател на ДАНС. С Указ от 4 юни 2025 г. той е освободен от длъжността председател на ДАНС.

Пламен Тончев е завършил курсове за развитие на ръководна политика и кадри в Международната академия по правоприлагане ILEA в Будапеща, Унгария, и в Розуел, САЩ. Награждаван е за отлично изпълнение на професионалните си задължения. През 2022 г. Уилям Бърнс, директор на ЦРУ, му връчва медал “Джордж Тенет“ за изключителни заслуги и принос към националната сигурност на САЩ.