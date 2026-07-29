Промените в ИК: Без цензура за личните профили в социалните мрежи

Между първо и второ четене бяха предложени промени в Изборния кодекс, с които се налага ограничение за предизборната агитация в социалните мрежи и личните блогове.

Адвокат Янко Арнаудов коментира промените в предаването “България сутрин” и каза, че мотивите са свързани с това възможността за публикуването на екзитполовете да бъде ограничена.

"Между първо и второ четене беше предложено изменение, което допълнително разшири тази дефиниция, включвайки лични блогове и постове в социалните мрежи. Това избяга от първоначалната идея на вносителя на закона и се стигна до тълкувание за налагане на цензура. На правна комисия вчера управляващите оттеглиха своето предложение и забраната ще бъде приложена само за медиите", коментира Арнаудов.

PR експертът доц. Александър Христов добави, че съдържанието на проучванията влияе, но уточни, че това става много повече преди изборите, отколкото в самия изборен ден. Влияе върху колебаещите се, но не върху всички колебаещи се.

Съдържанието в социалните мрежи

Доц. Христов коментира и възможността за контролиране на съдържанието в социалните мрежи и го определи като “да носиш в шепи вода, която все някъде ще прелее”.

"Можеш да ограничиш единствено официалните канали. Медиите прехвърлят съдържанието от канала в социалните мрежи, например във Viber", добави PR експертът.

"Предложението беше ЦИК да осъществява този контрол. ЦИК също е орган, който би трябвало да е независим, но знаем, че независимите органи често имат вътрешни зависимости. Такава мащабна забрана би била неприложима. Управляващите обърнаха внимание на обществения дебат и възприеха, че не трябва по този начин", каза още адв. Арнаудов.

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Политиците в интернет

Пред Bulgaria ON AIR доц. Христов отбеляза, че политиците все по-успешно влияят на хората чрез профилите си в социалните мрежи.

"Стават все по-добри, използвайки все повече канали в социалните мрежи. Печелят заради съдържанието, което създават в социалните мрежи. Избори се печелят с качествено съдържание, а каналът е функция от това и от аудиторията", обясни експертът.

Машинно гласуване на избори

Доц. Христов добави, че социолозите отчитат вълни в последния момент на изборите, но няма ясен измерител колко точно голямо е влиянието.

Юристът определи връщането на машинното гласуване като положителна промяна: "Самата машина вече ще може да брои, ще се преброяват контролните разписки".

Според него проблемът е къде се намира основният брой невалидни бюлетини. Юристът очаква спокойна предизборна кампания.

"Това е голяма и важна стъпка за връщане на доверието в изборния процес. Доверието влияе върху избирателната активност. Това допринася в дългосрочен план за заздравяване на доверието и удовлетвореността", коментира доц. Христов.

Гледайте видеото с целия разговор.