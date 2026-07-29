Костадинов: България не трябва да предоставя територия за военни действия

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов е категоричен, че България не трябва да предоставя своя територия за логистична подкрепа на военни действия, които не са свързани с отбраната на нашата страна.

“Преди няколко дни предупредихме, че опасността от война вече е на прага на България. За съжаление, вместо това предупреждение да бъде чуто, парламентът даде съгласие за разполагане на осем американски военни самолета цистерни и 250 американски войници в авиобаза “Безмер", каза в декларация Костадинов.

“Това решение беше представено като напълно естествено и дори неизбежно, че България няма избор. Но истината е съвсем различна - не става въпрос за отбраната на България и за защитата на българската територия, а за това страната ни да бъде използвана за тилова база за подпомагане на чужда война, която не е започната срещу нас и в която българският народ няма интерес да бъде въвличан”, добави лидерът на “Възраждане”.

Костадинов е категоричен, че никой не може да убеди обществото, че България е длъжна да каже “да” и кого го направи е лъжец.

“България не е била длъжна никога и в момента не е длъжна, тя можеше и имаше правото да откаже. Въпросът никога не е бил дали може, а дали управляващите ще намерят смелостта да защитят българския национален интерес”, категоричен е Костадинов.

“Това споразумение е за сътрудничество в областта на отбраната, а не на нападението, на агресивните военни кампании и логистичното обезпечаване на операции срещу трети държави, защото отбраната означава защита при нападение, а не участие във военни действия, които се водят далеч от България”, каза Костадинов. По думите му, САЩ не са били нападнати от друга държава - те са нападателят и агресорът.

“Ние от “Възраждане" отказваме да приемем, че българските граждани трябва да поемат рисковете от чужди геополитически конфликти, без някой да ги е попитал дали са съгласни. Отказваме да приемем, че нямаме избор. Ако един човек няма избор, това означава, че той е роб, а не е свободен. Ако една държава няма избор, това означава, че тя е колония, управлявана отвън”, заяви Костадинов.