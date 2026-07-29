Шалът е най-горещият аксесоар на сезона - замества колана

От септември до март в съзнанието ми постоянно се въртят мечти за лежерен летен стил и удобството просто да облека рокля и да изляза, но неизбежно - някъде към средата на юли всяка година - удрям на камък. След седмици наред носене на тениски и потници по принуда, стилът ми започва да изглежда някак... скучен и лишен от вдъхновение. Разбира се, мога да добавя аксесоари или да сменя обувките. Но все пак ми трябва някой и друг стилистичен трик, за да не се чувствам така, сякаш избирам облеклото си механично и без желание. За щастие, точно навреме за този летен застой, знаменитостите и модните среди ми предложиха решение чрез тенденцията за използва на шал като колан.

Аргументите в полза на копринения шал, вързан около кръста като емблематичен летен стилистичен ход, стават все по-убедителни. Миналото лято модни икони като Дженифър Лорънс и Алекса Чънг бяха забелязани да заменят традиционните колани с тази по-нестандартна алтернатива. Шалът като колан е водеща тенденция и това лято, като дори предричам, че ще се задържи и през есента.

Независимо дали имате късмета да притежавате колекция от винтидж копринени шалове в гардероба си, или решите бързо да си поръчате такъв, с който да се препашете, този аксесоар е именно онова освежаващо допълнение към обичайната комбинация от дънки и тениска, което ще ни съпътства, докато дойде време за пуловери.

Как да вържете шала като колан - 2 лесни начина

Тенденцията за носене на шал като колан се съчетава отлично с изчистени базови дрехи - потници и дънки, тениски и панталони или пък върху макси поли - и може лесно да се постигне с всеки шал, който вече имате в гардероба си. В много магазини ще намерите и триъгълни шалове, които спестяват нуждата сами да ги сгъвате.

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