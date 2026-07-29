Хитовите цветове лак за нокти за лятото

Лятото е в своя разгар и предстоят още доста вълнуващи летни дни и нощи. В горещия сезон много дами са във вихъра си и искат да впечатлят със своята визия. А маникюрите са доста важна част от нея и винаги изпъкват. Кои цветове лак за нокти за хит през този летен сезон? Вижте отговорите на американското издание на "Cosmopolitan".

Небесносиньо

Само щом кажем лято, веднага се сещаме за слънчевото и топло време, съответно - зя ясното небе в свеж и светъл син цвят. Небесносиньото се завръща през всеки летен сезон и никога няма да сбъркате с него. Ноктите в този нюанс стоят релаксиращо, стилно, напомнят за спокойното, свежо лято, за морските ваканции и безгрижните дни. А синьото е абсолютен хит през цялата 2026 г.

Лавандулово мляко

Това е един нюанс, който по-често свързваме с пролетта - винаги се завръща тогава. Но сега е навсякъде и през лятото. Става дума за светло, леко прозрачно, млечно и лъскаво лилаво. Все едно сте смесили млечнобяло и лилаво - така се получава нюансът лавандулово мляко. Цветът е деликатен, нежен, мек, но и весел, игрив. Напомня за хубавто време, доброто настроение и детството през лятото.

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