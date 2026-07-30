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Ремонт променя днес движението по пътя София-Кулата

Подменят тол рамки

30.07.2026 | 06:15 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

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