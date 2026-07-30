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Спречкване в тунела след мача между Левски и Университатя

30.07.2026 | 06:50 ч. 8
Снимка: ПФК Левски

Снимка: ПФК Левски

Напрежение между играчите и щабовете на Университатя и Левски е възникнало в тунела след мача в Крайова, който завърши 2:2 и прати българския шампион в третия предварителен кръг на Шампионската лига.

По информация на "Диджи Спорт" ситуацията ескалирала, след като играч на българския отбор отпразнувал демонстративно класирането напред в турнира. Представители на домакините му потърсили обяснение и само за няколко секунди в конфликта се включили футболисти, треньори и други служители на двата клуба.

В тунела се стигнало до блъскане и размяна на остри реплики. От страна на румънския шампион най-активен бил спортният директор Марио Фелгейраш.

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Треньорът на Левски Хулио Веласкес пък направил забележка на футболиста, чието поведение станало повод за спречкването. Предполага се, че това е бил Сержиньо.

Напрежението впоследствие било овладяно, но между двете съблекални се наложило да бъде разположен кордон от стюарди.

"Сините" си осигуриха участие в груповата фаза на един от трите турнира и мачове в Европа поне до декември.

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