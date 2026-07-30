И днес ще бъде слънчево, градусите се вдигат

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, за София - около 31°, сочи прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по високите части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е от 23°-24° по северното крайбрежие до 25°-26° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 16 мин. и залязва в 20 ч. и 49 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 33 мин. Луната в София залязва в 6 ч. и 49 мин. и изгрява в 21 ч. и 26 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.