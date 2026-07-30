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Църквата почита днес Св. Александър Константинополски

Той бил възведен в сан патриарх

30.07.2026 | 06:30 ч. 0
Снимка Св. Синод

Снимка Св. Синод

На 30 юли светата църква отбелязва празника на Св. Александър Константинополски.

Той живял по време на царуването на Константин Велики. Участвал е в Първия вселенски събор, вместо престарелия и болен патриарх Митрофан, след чиято смърт бил възведен в сан патриарх и управлявал Цариградската църква от 325 до 340 г. Александър бил ревностен защитник на вярата и паството си от коварството на еретици и езичници.

Александър се превежда „мъжествен, защитник на мъжете“ от гръцки език. Носещите го могат да изберат да черпят за имен ден и на 23 ноември, когато се почита паметта на свети благоверни княз Александър Невски.

На 30 юли имен ден празнуват Александра, Александър, Александрина, Александрия, Сашо и Сашка, Алекси, Алеко.

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