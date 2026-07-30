Мащабно разследване за незаконно подслушване на служители в Oбщина Горна Оряховица

Окръжната прокуратура във Велико Търново води мащабно разследване за незаконно подслушване на служители в сградата на Община Горна Оряховица. Сред основните лица, разпитани до момента по казуса, е кметът на общината Николай Рашков, съобщи Нова тв.

Разследването е образувано въз основа на сигнал, подаден преди няколко месеца от служители в общинската администрация, които са открили подслушвателни устройства („бръмбари“), монтирани в кабинетите им.

Над 50 са разпитаните свидетели по досъдебното производство. Разследването се води от Окръжна следствена служба - Велико Търново и е под юрисдикцията на Районна прокуратура.

До момента в качеството им на свидетели са разпитани десетки, включително ръководни фигури и служители от общинската администрация. Основната цел на разследващите е да установят кой и с чие нареждане е поставил устройствата; кога и по какъв начин е осигурен достъп до кабинетите, както и с каква цел е събирана информацията.

Делото се води срещу неизвестен извършител и все още няма официално привлечено като обвиняем лице.

Уволнения под формата на „оптимизация на персонала“

Казусът придобива допълнително напрежение поради последвалите кадрови промени в институцията. Служителките, които са открили подслушвателните устройства и са подали сигнала, вече не са част от екипа на общината. Те са напуснали длъжностите си „по взаимно съгласие“. Като официален аргумент от страна на общинското ръководство е изтъкната „оптимизация на персонала“.

Случаят е предизвикал сериозен отзвук и недоволство сред работещите в общинската администрация.

От Районна прокуратура – Велико Търново потвърдиха, че процесуално-следствените действия продължават интензивно и се изясняват всички обстоятелства около незаконното СРС-подслушване в местната администрация.

Този, който без надлежно разрешение, което се изисква по закон, използва, продава или държи специално техническо произвежда, предназначено за негласно събиране на информация, се наказва с лишаване от свобода, от една ло шест години.