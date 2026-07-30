Спипаха злато и 16 310 евро в бельото и в чанта на румънка

Недекларирани 16 310 евро и 228,20 грама златни изделия са задържани на граничния пункт "Лесово". Евробанкнотите, златни слитъци и монети са били укрити в дамската чанта и бельото на румънка, пътувала с автобус, съобщиха от Агенция „Митници”.

Според извършената от вещо лице експертиза монетите и слитъците са изработени от злато с различни карати и са на стойност 25 115 евро.

Автобусът се е движел по маршрут от Румъния към Турция. Опитът за контрабанда е осуетен при съвместна проверка на пътниците и шофьора, извършена от митнически и гранични служители.

Недекларираните парични средства и златни изделия са иззети. На румънската гражданка са съставени два акта за установените административни нарушения на Валутния закон и на Закона за митниците.

В средата на май т.г. на същия граничен пункт беше пресечен опит за контрабанда на над три килограма златни накити на стойност над 400 хил. евро, припомня БТА. Златото беше открито в изграден тайник на лек автомобил с румънска регистрация.