Иванов: Българската продукция е хубава, куцат ни търговските практики

Какво е движението на цените на основните храни и горива у нас за последния месец?

"Картината е значително по-добра от май месец. Инфлацията, подадена само през юни, е с намаление 1,5%. Има много фактори, които въздействат - установяването на политическа стабилност, промяна в законодателството, сериозните лостове за въздействие на КЗК и КЗП, влизането в добър контакт с бизнеса. Свидетели сме и на добър климат, който даде добра реколта. Няма нищо общо с 2025 г. и имаме добро количество плодове и зеленчуци", заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов в "България сутрин".

Август ще е четвъртият месец, в който ще сме в абсолютен стабилитет, уточни той.

"Средната цена за доматите върви 1,37 евро, а за краставиците - 1,12 евро. Имаме много добро предлагане на зеле, моркови и лук. Няма данни за лоша реколта. Това, което не можем да контролираме, е външнополитическата обстановка. Вече не виждаме резки изменения в цената на петрола. Доста алтернативни начини за доставки са включени. Важното е да спре конфликтът, обърква пазара", допълни Иванов за Bulgaria ON AIR.

Според него имаме потенциал да произведем много повече от това, което имаме и пазарът е добре зареден с всичко.

"Трябва да се съсредоточим върху експорт. Винаги има единични случаи, но контролът е в усилено положение. Няма как да се обърне тенденцията на пазара, посоката е надолу. Очаквам по-големи проценти на спад. В услугите все още наблюдаваме негативни неща, но това пак е дело на органите да го предотвратят".

По негови думи

българската продукция е хубава и конкурентна, куцат ни търговските практики.

"В момента в 4 магазина в София може да се види равнище на краставици под 2 лева. На място има домати и по 6 евро. Тук идва изборът на потребителя. Докато виждаме да се използва за опаковка кашон от банани, трудно ще станем конкурентоспособни. Разковничето са по-крупните търговски структури. Произвежда се, без да се мисли, без нужните опаковки - така няма как да се стигне до големия пазар. Кошницата с грижа дава резултат, по-важното е, че има партньорство. Мярката е за 6 месеца, но ще продължи още", посочи гостът.

Добрият разговор между бизнес и държава дава ефект, КЗК е въоръжена със сериозни лостове, което спира некоректните практики, категоричен е Иванов.

"Знам 3 ресторанта, които изобщо не са променили цените си покрай еврото. Важно е където прецениш, че е прекалено скъпо, да не пазаруваш. Всеки район на София има различно ценово покритие", каза още той.