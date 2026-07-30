Случаите на сифилис са скочили с 40%, триперът - три пъти повече

Рязък скок на полово предаваните инфекции у нас отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Случаите на сифилис са се увеличили с между 30 и 40% спрямо миналата година, а диагностицираните с гонорея са три пъти повече, разкри директорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) проф. Ива Христова пред Нова Нюз.

"Това е тенденция, която наблюдаваме от години и трябва да се обърне сериозно внимание. Разбирам, че само със здравна информация трудно ще се променят навиците, но е важно да няма безразборни контакти и необезопасен секс. За съжаление, употребата на наркотици и други упойващи вещества също допринася, защото хората често не осъзнават какво правят", предупреди проф. Христова.

Западнонилската треска

В Северна Македония бяха регистрирани случаи на западнонилска треска. По думите на специалиста заболяването се предава чрез комари, но естествените му гостоприемници са дивите птици, при които вирусът започва да циркулира още преди да достигне до хората.

"Откриването на мъртви птици е един от ранните сигнали, че вирусът циркулира. Именно сега е сезонът - от юни до септември. Над 80% от заразените изобщо нямат симптоми, при близо 20% заболяването протича като грип, а при под 1% се развиват тежки невроинвазивни форми - менингит или енцефалит. Именно тези случаи се диагностицират", обясни директорът на НЦЗПБ.

Макар в България към момента да няма официално потвърден случай, проф. Христова е убедена, че това не означава липса на заболяването. Според нея е добре лекарите да я имат предвид при летни вирусни менингити и енцефалити, както и при грипоподобни заболявания след множество ухапвания от комари.

Лаймска болест

По отношение на лаймската болест тя съобщи, че до края на миналата седмица в страната са регистрирани 222 случая – приблизително колкото и година по-рано. Въпреки това, реалният брой вероятно е значително по-висок.

"Лаймската болест е коварна, защото първото зачервяване не боли, не сърби и не причинява температура. Петното постепенно нараства в продължение на дни и седмици, след което изчезва, но тогава бактериите вече са навлезли в кръвта и могат да засегнат нервната система и големите стави. Това е основната разлика с алергичната реакция, при която има сърбеж, парене и постепенно избледняване на обрива. Добрата новина е, че ако заболяването се открие навреме, то се лекува напълно с антибиотик и без остатъчни последици", обясни специалистът.