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Сумата за лечение на дъщерята на капитан Дункин е събрана

Малката Анастасия е на година и седем месеца

30.07.2026 | 15:24 ч. 4
Министерство на отбраната

Министерство на отбраната

Необходимата сума за рехабилитацията на Анастасия, дъщеря на загиналия кап. Венцислав Дункин, вече е събрана, съобщи Министерството на отбраната.

Анастасия Дункина е на година и седем месеца и се роди три месеца след след смъртта на баща си, загинал по време на тренировъчен полет в авиобазата "Граф Игнатиево", седмица преди да сключи граждански брак с любимата си Ели.

"След претърпян инсулт малката Анастасия се нуждае от спешна и интензивна неврорехабилитация, за да има шанс за пълноценно детство. Необходимата сума е 7416,15 евро за 3.месечен курс на лечение. Дарителската кампания е отворена до 01.09.2026 г.", обявиха преди дни от МО.

Само часове по-късно цялата сума бе събрана и призивът вече е свален от фейсбук страницата на МО.

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Анастасия е претърпяла през юни т.г. исхемичен мозъчен инсулт, причинен от вродена сърдечна малформация. Вследствие на инсулта е засегната двигателната функция на дясната ръчичка и дясното краче, което налага продължителна и интензивна неврорехабилитация. 

В момента детето е на лечение в Специализираната болница за рехабилитация "Св. София". Лекарите са категорични, че лечението трябва да продължи без прекъсване, за да има реален шанс тя да възстанови движенията си и да расте, играе и да се развива като всяко друго дете.

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Тагове:

Анастасия рехабилитация кап. Венцислав Дункин помощ МО
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